АСИ поможет Петербургу перейти к биосферной модели развития

Новые технологии позволят снизить антропогенную нагрузку и повысить климатическую устойчивость

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и НИЦ "Курчатовский институт" продолжают сотрудничество в оказании Санкт-Петербургу содействия во внедрении и апробации технологий и решений, направленных на формирование здоровой среды, в том числе по развитию биосферной модели города, при которой снижается антропогенная нагрузка и повышается климатическая устойчивость города. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ по итогам форума "Баркемп 20.35 "Технологическая революция для нового качества жизни".

"Ключевой темой [форума] стала биосферная модель развития городов. <…> АСИ и НИЦ "Курчатовский институт" продолжают сотрудничество в оказании Санкт-Петербургу содействия во внедрении и апробации технологий и решений, направленных на формирование здоровой среды. <…> Правительство Санкт-Петербурга выразило готовность апробировать и внедрить у себя биосферные технологии, направленные на снижение антропогенной нагрузки, повышение климатической устойчивости и биологизацию городской инфраструктуры", - сказано в сообщении.

По словам заместителя генерального директора АСИ Георгия Белозерова, необходимо внедрять прорывные технологии в городском хозяйстве, что позволит улучшить качество жизни и сделать природу богаче. Он также подчеркнул необходимость создавать города, где человек, природа и общество развиваются в симбиозе. "Городская среда сама по себе является мощнейшим детерминантом здоровья. Задача современных городов - целенаправленно формировать среду, которая способствует здоровью и благополучию всех своих жителей, <…> нужен переход от технократической модели градостроительства к биосферному планированию городов", - цитирует его пресс-служба.

Председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик, в свою очередь, подчеркнул, что важно перейти "от точечных мер к системным решениям, когда сама городская экосистема становится источником общественного благополучия и здоровья".