Водитель Джоли после освобождения из военкомата сообщил, что с ним все в порядке

Дмитрий Пищиков не уточнил, придется ли ему проходить военную службу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Водитель актрисы Анджелины Джоли, приехавшей на Украину, покинул территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и записал первое видео.

Видео из его социальных сетей опубликовало в своем Telegram-канале издание "Страна". "Друзья, не разводите панику, все в порядке, все нормально, - сказал Дмитрий Пищиков на видео. - Расскажу, кому будет интересно, позднее. А так - всем спасибо за поддержку. Ничего страшного не случилось".

Пищиков не уточнил, придется ли ему проходить военную службу. Видео он записал на улице.

В среду стало известно, что Джоли приехала в подконтрольный Киеву город Херсон. При этом сотрудники ТЦК задержали одного из водителей актрисы на блокпосту при въезде в город Южноукраинск Николаевской области на юге Украины. В украинских Telegram-каналах также распространились кадры, как в военкомат заходит сама Джоли. ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье в Херсонской области сообщал, что команда актрисы, которая посетила Херсон, звонила в офис Владимира Зеленского, чтобы вызволить из ТЦК своего водителя.

Позже украинские СМИ со ссылкой на источники в Сухопутных войсках сообщили, что задержанный водитель является гражданином Украины 1992 года рождения и не имеет оснований для отсрочки. Отмечалось, что Джоли не освободила водителя, он остался в военкомате и готовится к военной службе по мобилизации. Официальных комментариев от властей и военных не поступало.