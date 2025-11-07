Лавров направил приветствие участникам фестиваля "Русское зарубежье"

Кинофестиваль сохраняет национальную историческую память, консолидирует многонациональный и многоконфессиональный Русский мир, указал глава МИД

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. XIX международный кинофестиваль "Русское зарубежье" сохраняет национальную историческую память, консолидирует многонациональный и многоконфессиональный Русский мир. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участникам и гостям фестиваля.

"Трудно переоценить способность кинематографического искусства стирать границы, объединять представителей разных народов. В этом плане на протяжении многих лет ваш кинофестиваль служит благородной цели - популяризации богатейшей русской культуры, сохранению национальной исторической памяти, консолидации многонационального и многоконфессионального Русского мира", - указал министр.

Лавров отметил, что программа кинофестиваля очень насыщена и разнообразна, зрители смогут увидеть фильмы об истории России ХХ века, наследии Русского зарубежья, а также о выдающихся соотечественниках, прославивших Родину в различных областях. "Особого внимания заслуживают отдельные кинопрограммы о Великой Отечественной войне и специальной военной операции", - сказал он.

"Убежден, что фестиваль станет ярким событием в культурной жизни столицы, позволит всесторонне оценить страницы прошлого", - заявил Лавров.

Международный кинофестиваль "Русское зарубежье" учрежден в 2007 году Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына и киностудией "Русский путь". На фестивале ежегодно представляют работы отечественных и зарубежных кинематографистов, посвященные осмыслению истории России ХХ века и рассказывающие о наследии русского зарубежья и жизни соотечественников.