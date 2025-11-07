Водитель Джоли заявил, что идет служить в ВСУ

Дмитрий Пищиков также сообщил, что находится в учебном центре

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Водитель актрисы Анджелины Джоли, приехавшей на Украину, сообщил, что находится в учебном центре и будет служить в ВСУ.

"План действий такой: пройти обучение и служить в армии", - рассказал Дмитрий Пищиков в комментарии агентству ТСН.

Мужчина также сообщил, что находится в учебном центре. Кроме того, он выразил возмущение действиями сотрудников военкомата и полиции, которые его задержали. "На вопрос, почему я задержан, сотрудник полиции затруднился мне ответить. С документами у меня все было хорошо: свежее [заключение] военно-врачебной комиссии, я не был в розыске, - рассказал Дмитрий. - Именно на этом блокпосту меня почему-то задержали без объяснения причин и попросили проехать с ними, чтобы уточнить некоторые нюансы. Обманным путем, выходит".

В среду стало известно, что Джоли приехала в подконтрольный Киеву город Херсон. При этом сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) задержали одного из водителей актрисы на блокпосте при въезде в город Южноукраинск Николаевской области на юге Украины. В украинских Telegram-каналах также распространились кадры, как в военкомат заходит сама Джоли. ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье в Херсонской области сообщал, что команда актрисы, которая посетила Херсон, звонила в офис Владимира Зеленского, чтобы вызволить из ТЦК своего водителя.

Позже украинские СМИ со ссылкой на источники в Сухопутных войсках сообщили, что задержанный водитель является гражданином Украины 1992 года рождения и не имеет оснований для отсрочки. Отмечалось, что Джоли не освободила водителя, он остался в военкомате и готовится к военной службе по мобилизации.

С тех пор в украинских СМИ распространялась противоречивая информация о том, вышел ли водитель из ТЦК. Официальных комментариев от властей и военных не поступало. Лишь вечером в пятницу водитель опубликовал первое видео, снятое на улице, и пообещал позже рассказать подробности.