В Москве объявили конкурс на разработку концепции кластера "Ломоносов-2"

Итоги подведут в феврале-марте 2026 года

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Конкурс на разработку уникальной архитектурной концепции кластера "Ломоносов-2", который будет расположен на территории инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы", объявили в Москве. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Новый высокотехнологичный кластер станет важной частью существующей инновационной экосистемы и расширит ее границы. Участникам конкурса предстоит создать концепцию передового и уникального объекта, который гармонично впишется в существующую архитектуру и продолжит формирование территории научно-технологического центра на Воробьевых горах. Общая площадь здания составит 60 тыс. кв. м, высота - до 55 м. Также будет предусмотрена подземная парковка", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Кластер "Ломоносов-2" сможет одновременно вмещать до 5,5 тыс. человек. "На территории проектирования уже находится один из лучших в стране научно-технологических центров с динамичной и эффектной архитектурой - кластер "Ломоносов", поэтому перед участниками конкурса стоит задача спроектировать новый кластер на таком же высоком уровне. Объект будет включать современные лаборатории и конструкторское бюро, опытно-производственные площадки, поэтому необходимо создать особую архитектуру и специальные условия внутри здания", - добавил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектуры) Сергей Кузнецов.

О конкурсе

Конкурс инициирован Москомархитектурой, оператором выступает Институт Генплана Москвы. Подать заявку на участие можно до 24 ноября. Итоги подведут в феврале-марте 2026 года. К участию приглашаются профессиональные организации, которые занимаются архитектурным проектированием, комплексным развитием территорий и городским планированием.

"Участники конкурса должны будут разработать основные параметры архитектурного облика кластера, сделать предложения по благоустройству, предусмотреть эффективные решения по транспортно-пешеходным схемам и грамотно увязать свои концепции с конфигурацией площадки, существующей застройкой и транспортной сетью", - уточнила директор Института Генплана Москвы Татьяна Гук.

Флагманский кластер ИНТЦ МГУ "Воробьевы горы" - "Ломоносов" - был построен в 2023 году. Его оператором выступает фонд "Московский инновационный кластер" (МИК). Сейчас на его территории размещено 76 компаний-резидентов, занятых в сфере медицины, ИТ, беспилотных систем, робототехники и биотехнологий.

Фонд МИК уже проводит предварительный отбор будущих резидентов для кластера "Ломоносов-2". На размещение могут претендовать компании, занимающиеся наукоемкими проектами в приоритетных для страны направлениях. Заявки принимаются на сайте i.moscow. Ознакомиться с условиями отбора можно на официальном сайте конкурса.