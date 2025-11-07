Shein прекратил продажу неразрешенных во Франции товаров

Вопрос о приостановке деятельности компании передали в суд

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Франции подтвердили, что интернет-магазин Shein снял с продажи все товары, которые, по их мнению, не соответствуют правилам республики, однако вопрос о приостановке деятельности платформы будет решаться в суде. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой правительства Франции.

"Правительство добилось от Shein удаления всех незаконных товаров, продаваемых на его платформе, однако вопрос о приостановке деятельности был передан в суд на основании первых выводов, сделанных государственными органами", - гласит коммюнике.

5 ноября Министерство экономики и финансов Франции сообщило, что по поручению премьер-министра Себастьена Лекорню начало процедуру приостановки деятельности Shein. Решение властей было обнародовано на фоне скандала, связанного с продажей через платформу секс-кукол, выглядящих, как несовершеннолетние. 3 ноября после волны публикаций в СМИ платформа объявила о снятии с продажи не только этого товара, но и всех секс-кукол, а также о внедрении механизма по противодействию обхода продавцами данных ограничений.