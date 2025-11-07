Участники СВО провели курсы повышения квалификации для учителей Тверской области

В программу были включены лекции и практические занятия по оказанию первой помощи

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Курсы повышения квалификации провели участники спецоперации для преподавателей предмета "Основы безопасности и защиты Родины" в Тверской области. В программу были включены лекции и практические занятия по оказанию первой помощи, сообщила ТАСС старший методист института усовершенствования учителей Тверской области, руководитель кадетского корпуса МВД школы № 34 города Твери Анна Протасова.

Курсы были организованы институтом усовершенствования учителей при поддержке исторического парка "Россия - моя история" (РМИ) и учебного центра "Наука побеждать", всего в мероприятии приняли участие 48 педагогов из школ Тверской области.

"Главная цель - актуализация знаний педагогов. Именно поэтому для обучения учителей были привлечены специалисты учебного центра "Наука побеждать" из числа участников СВО и ветеранов боевых действий. Ведь именно от них можно получить реальные практические знания по дисциплинам начальной военной подготовки, которые входят в подразделы предмета ОБЗР, а затем грамотно их передать подрастающему поколению", - сказала Протасова.

Курсы длились три дня - с 5 по 7 ноября. Учителя совместно с инструкторами разбирали особенности тактической медицины, состав аптечки, основные правила и техники, также на практике прошли порядок использования современных средств для оказания первой помощи.

Отмечается, что в ближайшее время будет набран следующий поток преподавателей ОБЗР на курсы повышения квалификации.