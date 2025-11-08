МЧС предупредили о возможных подтоплениях на Камчатке из-за шторма с ветром

Как уточнили в региональном ведомстве, на акваториях Берингова моря и северо-западной части Тихого океана ожидается ветер порывами от 25-45 м/с, ураган

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Шторм с порывами ветра до 45 м/c ожидается 9 ноября у берегов Камчатки в акватории Берингова моря и северо-западной части Тихого океана. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"9 ноября в первой половине ночи на акваториях Берингова моря и северо-западной части Тихого океана ожидается ветер порывами от 25-45 м/с, ураган. Ожидается размыв песчаных кос морской водой, а также затопление низменных участков в районе сел Корф и Апука Олюторского района", - сообщили в ведомстве.

Видимость составит 0,1-0,5 км, будут идти осадки. Спасатели настоятельно рекомендуют не выезжать в период шторма в прибрежную зону.