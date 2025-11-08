В СФ предложили отменить мораторий на проверки УК

Контроль услуг должен быть инструментом защиты граждан, отметил сенатор Айрат Гибатдинов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Необходимо отменить мораторий на проверки управляющих компаний (УК), такие мероприятия смогли бы улучшить конкуренцию в этой сфере и качество предоставляемых услуг. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов.

"Настал тот момент, когда необходимо отменить мораторий [на проверки] в отношении управляющих компаний. Контроль должен быть действенным инструментом защиты граждан. В случае управляющих компаний речь идет о защите людей и создания справедливой конкуренции благодаря чему жители могут выбирать честные компании, а не те, которые годами паразитируют на жильцах. <...> В целом наша задача - вернуть доверие людей к системе ЖКХ", - сказал он.

В последнее время существует резкий рост жалоб граждан на работу управляющих компаний, отметил Гибатдинов.

"Люди жалуются на систематические проблемы: протекающие крыши, холод в квартирах, завышенные счета и откровенное бездействие управляющих организаций. Но когда надзорные органы пытаются вмешаться, оказывается, что действующий мораторий на проверки [управляющих компаний] фактически связал им руки", - рассказал сенатор.

В результате страдают добросовестные жильцы, а недобросовестные УК чувствуют себя безнаказанно, также сообщил сенатор, отметив, что фиксируются случаи, когда руководители управляющих компаний открыто угрожают жильцам.

Он напомнил, что существует возможность внеплановых проверок. Они могут проводиться в случаях, если есть резкий рост жалоб граждан на работу управляющих компаний или жильцы жалуются на систематические проблемы, например, бездействие управляющих организаций или завышенные счета за коммунальные услуги, отметил Гибатдинов. Также он добавил, что поводом к проверке может стать наличие сведений о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия.