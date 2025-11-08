Skysmart: каждый пятый родитель хочет, чтобы его ребенок стал программистом

Также популярны профессии экономиста и менеджера

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Почти четверть родителей хотят, чтобы их дети в будущем были связаны со сферой IT. Примерно столько же желают, чтобы их ребенок работал менеджером или экономистом, следует из результатов исследования онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, которые есть в распоряжении ТАСС.

В опросе приняло участие более 1,2 тыс. родителей из городов-миллионников.

"На первом месте по популярности у родителей оказались профессии экономиста и менеджера (24%). На втором месте - профессии, связанные с IT (22%). На третьем - специалисты, работающие с людьми: психологи, учителя и HR-менеджеры (20%)", - говорится в итогах опроса.

Наименьший интерес родители проявляют к карьере детей в медийной сфере (блогер, модель, стример) - 7%, творческой (художник, актер, музыкант) - 4% и работе, связанной с животными и природой (ветеринар, кинолог, эколог) - 2%, уточняется в исследовании.

Аналитики отметили, что лишь 9% родителей действительно понимают, чем занимается программист, потому что сами работают в IT, а еще 37% признаются, что не знают, что именно делают специалисты, но уверены, что работа в этой сфере гарантирует "высокую зарплату и востребованность".

В исследовании сказано, что представления родителей о востребованности IT-профессий подтверждаются на практике. По данным "Авито работы", среди IT-специальностей наибольший прирост средних предлагаемых зарплат в III квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован у аналитиков, тестировщиков и разработчиков. Работодатели предлагают аналитикам в среднем 127 600 рублей в месяц, что на 37% больше, чем годом ранее. Средняя предлагаемая оплата труда тестировщиков выросла на 12%, до 126 243 рублей в месяц, а разработчиков - также на 12%, до 118 354 рублей в месяц.