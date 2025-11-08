Депутат Лобач: производство и продажа вейпов должны быть лицензированы

По словам зампреда комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры, также важно проводить активную работу среди молодежи, разъясняя вред, причиняемый вейпами, и популяризируя здоровый образ жизни

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Лицензирование бизнеса по производству и продаже вейпов в России, который сейчас находится в тени, должно стать первым шагом в решении вопросов, связанных с полным запретом продажи электронных устройств в стране. Таким мнением с ТАСС поделилась заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.

"Моя позиция - сначала идти по пути ужесточения: производство и продажа вейпов должны быть лицензированы. Вы знаете хоть одно предприятие, которое производит вейп, и где оно находится, как его найти? На упаковке вейпов этого не найти, это говорит о том, что это нелегальный бизнес. Должны быть лицензия на производство и лицензия на продажу, чтобы можно было осуществить проверку этого производства или точки продажи", - сказала она ТАСС.

Упаковки с сигаретами содержат информацию о вреде здоровью, вейпы же красиво упакованы без наличия каких-либо данных. Важно проводить активную работу среди молодежи, разъясняя вред, причиняемый вейпами, и популяризируя здоровый образ жизни. Сейчас она на недостаточно высоком уровне, отметила депутат Госдумы.

"Это первые шаги в решении проблемы, и если это не поможет, тогда будем дальше идти. Но чтобы кардинально все сразу взять и запретить - нет. Любой запрет влечет появление на рынке чего-то нового, обходных историй. А вот если пойти путем проверки качества продукции, разъяснения вреда, то это будет правильно", - резюмировала Татьяна Лобач.

Во время посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре президент РФ Владимир Путин 6 ноября одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории РФ. С соответствующей просьбой к президенту обратилась руководитель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская. Она отметила, что положительный опыт запрета вейпов есть в соседних государствах СНГ и других странах мира. Путин идею поддержал, но при этом отметил, что важно не только такое решение, но и проведение соответствующей работы среди молодежи.