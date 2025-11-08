Brand Analytics: большинство пользователей соцсетей поддержали запрет вейпов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Большинство русскоязычных пользователей соцсетей поддерживают идею запретить продажу вейпов. Об этом говорится в исследовании Brand Analytics, которое имеется в распоряжении ТАСС.

В рамках исследования было проанализировано 200 млн русскоязычных публичных сообщений в социальных медиа и выявлено более 7 400 упоминаний по данной теме, опубликованных в период с 6 по 7 ноября 2025 года.

"Детальный анализ сообщений, в которых пользователи выражали свою позицию, показывает поляризованную реакцию с преобладанием поддержки запрета", - говорится в сообщении.

Так, 91% реакций в соцмедиа говорит о безоговорочной поддержке идеи запретить вейпы. Основной аргумент: дети и подростки составляют основную аудиторию потребителей этой продукции. Запрет необходим для сохранения здоровья нации, молодежь нуждается в защите от вредных привычек, а государство обязано заботиться о здоровье граждан, считают сторонники поддержки.

Критика запрета была отмечена лишь в 9% сообщений пользователей соцмедиа, которые считают, что необходим более системный подход к проблеме, включающий просветительскую работу, пропаганду здорового образа жизни и работу с причинами проблемы. Обсуждение характеризуется высокой эмоциональной вовлеченностью пользователей соцсетей, что проявилось в активном комментировании, развернутых аргументированных позициях, спорах, использовании эмоционально окрашенной лексики и создании мемов, отмечается в исследовании.

Во время посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре 6 ноября президент РФ Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории РФ. С соответствующей просьбой к президенту обратилась руководитель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская. Она отметила, что положительный опыт запрета вейпов есть в соседних государствах СНГ и других странах мира. Путин идею поддержал, но при этом отметил, что важно не только такое решение, но и проведение соответствующей работы среди молодежи.