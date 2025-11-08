В четырех районах Волгоградской области восстановили энергоснабжение

В ночь на 8 ноября средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку БПЛА на объекты энергетической инфраструктуры региона

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 8 ноября. /ТАСС/. Энергоснабжение в четырех районах Волгоградской области полностью восстановлено после массированной ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Все последствия ночной атаки в Волгоградской области ликвидированы, потребители электроэнергии в населенных пунктах Киквидзенского, Урюпинского, Новониколаевского и Новоаннинского районов полностью обеспечены энергоресурсом", - сказали в пресс-службе.

В ночь на 8 ноября средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку БПЛА на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области, в результате которой без электричества остались населенные пункты нескольких районов региона. По предварительным данным, жилые дома не повреждены после атаки, никто из людей не пострадал.