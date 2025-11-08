В Коми бывшая разведчица-нелегал поделилась профессиональным опытом с детьми

Встречи состоялись в рамках проекта Сыктывкарского госуниверситета "Финно-угорский щит России"

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 8 ноября. /ТАСС/. Бывшая разведчица-нелегал, полковник Службы внешней разведки России, а ныне писатель Елена Вавилова поделилась профессиональным опытом со школьниками и студентами в Сыктывкаре. Встречи состоялись в рамках проекта Сыктывкарского госуниверситета "Финно-угорский щит России", который получил поддержку Минпросвещения РФ по федеральному проекту "Мы вместе".

Вавилова - российская разведчица-нелегал, полковник СВР в отставке с 2010 года. Вавилова под именем Трэйси Ли Энн Фоули и ее супруг Андрей Безруков (Дональд Ховард Хитфилд) почти четверть века проработали разведчиками-нелегалами в Канаде, Франции, США. Семейная пара вместе с двумя сыновьями жила в пригороде Бостона. В 2010 году была арестована в Бостоне. В числе 10 коллег возвращена на родину в рамках обмена заключенными шпионами между РФ и США.

"Эта была группа из 10 человек, но мы друг друга раньше не знали, впервые встретились буквально перед судом, где нам объявили, что нас возвращают на родину. После этого мы поддерживали и сейчас поддерживаем контакты, потому что все были, что называется, в одной лодке. Но не все захотели, как мы, например, выйти и рассказывать, просвещать людей. Кому-то захотелось начать карьеру в другой области, кто-то посчитал, что это не его. Каждый делает свой выбор", - отметила Вавилова на встречах в Коми.

Она на собственном опыте и примерах рассказала детям, что никогда не нужно опускать руки, и в любой, даже самой безнадежной ситуации, есть выход, нужно научиться брать эмоции под контроль и мыслить рационально, логически. "Никто никогда не может заставить вас сделать что-то против вашей воли, это всегда ваш выбор. Никакие деньги, материальные блага несравнимы с пониманием и ощущением того, что ты приносишь огромную пользу своей родине, помогаешь делать ее сильнее", - сказала Вавилова.

Разведчики в силу специфики своей профессии не любят публичности и избегают общения, в том числе уже офицеры в отставке, отметила она позже в разговоре с корреспондентом ТАСС.

"Разведчики - очень осторожные люди, скрытые по природе профессии и даже отставные, уже не работающие активно, люди в запасе, все равно общаются не так часто. Хотя у нас есть ветеранская организация, можно стать ее членом, там есть даже некоторые секции по разным интересам, странам. Но мы сейчас заняты другой работой и туда редко даже ходим сами", - рассказала ТАСС Вавилова.