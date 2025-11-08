В Московском зоопарке поселилась пара египетских шипохвостов

После переезда рептилии какое-то время настороженно относились к сотрудникам, но постепенно привыкли к ним

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Пару египетских шипохвостов привезли в Московский зоопарк и разместили в служебном помещении террариума, сообщается в Telegram-канале учреждения.

Как уточнили в зоопарке, точный возраст пары неизвестен. Для комфорта шипохвостам необходимо обеспечить террариум определенного размера, так как это крупные и подвижные рептилии, пояснили там. "Также ящерицам нужен ультрафиолет, сухой воздух, температура в районе плюс 25-30 градусов и точка прогрева с температурой 40-50 градусов выше нуля", - говорится в сообщении.

После переезда шипохвосты какое-то время настороженно относились к сотрудникам, но постепенно привыкли к ним, отметили в зоопарке.

"В Московском зоопарке большое внимание уделяется не только экспонированию редких видов животных и просветительской работе, но и научной деятельности. В служебных помещениях террариума живут рептилии, которые нуждаются в особом уходе, - обеспечении специальных температурных и световых показателей. Здесь, в неэкспозиционных помещениях, в тишине и уединении за ними наблюдают герпетологи, стараясь обеспечить им оптимальные условия для последующего размножения", - рассказала генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова.

Как добавили в учреждении, в природе шипохвосты практически не нуждаются в воде, так как получают ее из конденсата или зарываются в мокрый песок. Ящерицы роют норы, а в случае опасности прячутся между камней и выставляют свой хвост с острыми шипами, чтобы отбиваться им от врага.