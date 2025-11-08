В Москве началась церемония прощания с Юрием Николаевым

Телеведущий умер в возрасте 76 лет

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Десятки друзей, коллег и поклонников собрались на Троекуровском кладбище, чтобы проститься с телеведущим и актером народным артистом РФ Юрием Николаевым, передает корреспондент ТАСС.

Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет. За свою жизнь он играл в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, был постоянным ведущим телепрограмм "Утренняя почта" и "Утренняя звезда", вел музыкальные передачи "Голубой огонек" и "Песня года", детскую программу "Спокойной ночи, малыши!".

С 2003 по 2008 год Николаев работал на телеканале "Россия", а в 2017-2021 годах вел программы "Честное слово с Юрием Николаевым" на Первом канале. В 2024 году вышла его автобиографическая книга "Здесь все по-честному".