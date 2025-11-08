Собянин: новая эстакада на шоссе Энтузиастов разгрузит перекресток

По словам мэра, готовый проект также сделает проезд удобнее

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Специалисты начали подготовку к монтажу пролета эстакады на шоссе Энтузиастов. Готовый объект сделает проезд удобнее и разгрузит перекресток, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

"Строительство эстакады на шоссе Энтузиастов - важный проект для транспортной инфраструктуры Ивановского района. На пересечении шоссе Энтузиастов с Большим Купавенским проездом и Свободным проспектом высокая интенсивность движения. Новая эстакада разгрузит перекресток, а проезд по шоссе Энтузиастов станет удобнее", - сообщил мэр.

В настоящее время готовность сооружения составляет 20%. Специалисты начали подготовку к монтажу пролета эстакады, работы планируют завершить в 2027 году, уточнил Собянин.

Как отмечается, в рамках проекта планируют возвести около 3,7 км дорог, в том числе северный боковой проезд вдоль шоссе Энтузиастов. "Также сделаем подземный пешеходный переход с двумя лифтами", - добавил он.