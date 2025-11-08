На Ямале представили разработки беспилотных авиационных и наземных систем

Они будут приносить пользу и выполнять боевые задачи, сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога

НОВЫЙ УРЕНГОЙ /Ямало-Ненецкий автономный округ/, 8 ноября. /ТАСС/. Новейшие разработки в области беспилотных авиационных и наземных систем, средств радиоэлектронной разведки и борьбы представили ведущие производители Уральского федерального округа (УрФО) на IV форуме "Патриоты Урала" в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, передает корреспондент ТАСС.

На выставке представлены: ударный беспилотный летательный аппарат "Упырь-11" разработчика из Екатеринбурга, беспилотное воздушное судно по схеме "летающее крыло" с толкающим падающим воздушным винтом "Скат-10" екатеринбургского разработчика, Челябинское изделие "Контур 40-0", предназначенное для применения с БПЛА в целях поражения живой силы противника, портативный подавитель каналов связи БПЛА "Кентавр-503V2" из Тюмени и другие разработки 13 производителей Урала.

"За год многие производители выросли очень сильно. <…> Технический прогресс, особенно боевых действий, он не стоит на месте, постоянно нужны какие-то новшества, потому что, грубо говоря, сегодня ты продукцию выпустил, а завтра она уже устарела, нужно постоянно работать над усовершенствованием. <…> На этой выставке, которую сейчас представили производители всего УрФО, есть очень хорошие разработки, новые направления, которые, я уверен, буквально в короткие сроки станут конвейерами, будут приносить пользу нашим парням и выполнять боевые задачи", - сказал журналистам полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога.

Форум "Патриоты Урала" проходит до 9 ноября в Новом Уренгое на площадке арт-резиденции "Сова" и МБОУ "Арктический лицей". Его основные направления - медиаволонтерство и информационная поддержка СВО, социальное проектирование и грантовая поддержка волонтерских инициатив. Форум был инициирован Жогой для налаживания взаимодействия между волонтерами, помогающими бойцам СВО и их семьям, и властями. Первые три форума прошли в Верхней Пышме Свердловской области, Миассе Челябинской области и Екатеринбурге, собрав гражданских активистов.