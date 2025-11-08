На Украине сотрудники ТЦК насильно мобилизовали священника канонической УПЦ

По данным Союза православных журналистов, настоятель прихода уже находится на одном из военных полигонов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Сотрудники военкомата задержали настоятеля прихода в честь святителя Василия Великого села Корчевцы Глыбокского благочиния Черновицкой епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в Telegram-канале сообщил Союз православных журналистов.

По его информации, в настоящий момент священник уже находится на одном из военных полигонов региона.

На Украине священнослужители не освобождаются от всеобщей мобилизации, если подпадают под нее по возрасту и состоянию здоровья. Однако в конце 2024 года украинский кабмин разрешил бронировать священников "критически важных религиозных организаций", а в начале июня был утвержден список из более чем 7,7 тыс. таких организаций. Местные СМИ сразу обратили внимание, что в нем, за несколькими исключениями, нет общин и приходов УПЦ, в то время как широко представлены общины раскольнической Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви и даже религиозные организации с сомнительной репутацией. Власти поясняли, что решение о включении религиозных организаций в перечень критически важных принималось на основе "специальных критериев".