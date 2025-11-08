В КБР рекордное число жителей написали этнографический диктант

Дополнительной площадкой проведения диктанта стал Северо-Кавказский исламский университет им. имама Абу Ханифы

НАЛЬЧИК, 8 ноября. /ТАСС/. Рекордное число жителей Кабардино-Балкарии (КБР) - более 20 тыс. человек - написали этнографический диктант. Впервые площадкой в регионе стал Северо-Кавказский исламский университет им. имама Абу Ханифы. Об этом ТАСС сообщил министр по делам национальностей и общественным проектам КБР Анзор Курашинов.

"Впервые в этом году дополнительной площадкой проведения этнографического диктанта в Кабардино-Балкарии стал Северо-Кавказский исламский университет им. имама Абу Ханифы. Был запрос от самого вуза: священнослужители отметили, что находятся в общероссийском гражданском пространстве и проведение такого диктанта, и вообще каких-то больших акций, это важно и для верующих, и для духовных деятелей", - рассказал Курашинов.

Министр также отметил, что в этом году впервые в республике количество участников этнодиктанта превысило 20 тыс. человек. В 2024 году эта цифра была порядка 18 тыс. жителей КБР. Акция прошла и в районах республики. Только в городском округе Баксан в ней приняли участие почти 1,8 тыс. человек.

Основными площадками написания также стали Кабардино-Балкарский госуниверситет и Государственная национальная библиотека КБР. Многие присоединились к акции онлайн.

Большой этнографический диктант - международная культурно-просветительская акция. Проходит ежегодно с 2016 года. Участниками могут быть жители РФ и зарубежных стран. Целями диктанта являются оценка этнографической грамотности, знания о народах, проживающих на территории России, а также привлечение внимания к вопросам межнационального мира и согласия.