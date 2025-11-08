В Москве прошел первый в России международный турнир по пони-спорту

Было разыграно 225 кубков и медалей

© Ирина Ковалева/ ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Первые в России международные соревнования по пони-спорту "Кубок дружбы юных всадников Мира", в которых приняли участие 300 детей из шести стран, прошли в московском конно-спортивном комплексе "Измайлово".

Как передает корреспондент ТАСС, в одной из старейших конных школ России, которая в этом году отмечает 90-летие, собрались юные спортсмены от 3 до 16 лет из РФ, Белоруссии, Казахстана, Норвегии, Румынии и США. Они соревновались в двух дисциплинах - выездке и конкуре. Всего участникам было предложено 75 маршрутов. Было разыграно 225 кубков и медалей.

"Сегодня в старейшей конно-стортивной школе Москвы - "Измайлово" проходят первые международные пони-соревнования в России. Развитие пони-спорта в нашей стране уже идет в геометрической прогрессии, практически в каждом городе существует пони-клуб. А вот международных соревнований у нас не было ни разу. Выходим на новый международный уровень", - сказала ТАСС вице-президент Федерации конного спорта России, руководитель конного клуба "Измайлово" Екатерина Бакеева.

Как отметил генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев, соревнования по праву вошли в календарь международных мероприятий Содружества в качестве нового события, заслуживающего внимания спортивной общественности. "Глубоко убежден, что проведение Первых международных соревнований по пони-спорту будет способствовать развитию высоких нравственных качеств, воспитанию воли к достижению цели, ответственности и лидерских качеств у юных спортсменов", - говорится в приветственном послании Лебедева участникам. Он подчеркнул, что развитие спортивного сотрудничества между странами СНГ сегодня приобретает особое значение как инструмент формирования общего гуманитарного пространства.

Первый международный турнир по пони-спорту организован конным клубом "Измайлово" и Федерацией конного спорта России.