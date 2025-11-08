В новосибирском зоопарке поселились гривистые бараны и каспийские султанки

Животные прибыли из Баку в рамках обмена

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило пополнился редкими обитателями из Азербайджана - парой годовалых гривистых баранов и каспийскими султанками. Животные прибыли в рамках обмена с зоопарком Баку, сообщила пресс-служба учреждения.

"После более чем шестимесячной подготовки состоялся обмен животными между Новосибирским зоопарком имени Р. А. Шило и Бакинским зоопарком", - говорится в сообщении.

Новосибирский зоопарк передал бакинским коллегам самца речной выдры, родившегося и выросшего в учреждении. В обмен из Азербайджана привезли двух годовалых гривистых баранов и каспийских султанок, которые сейчас привыкают к новому месту обитания.

Как отметили в пресс-службе, организация перевозки животных - сложный многоэтапный процесс. "Мы всегда стараемся минимизировать стрессовый фактор и сократить время транспортировки животных, поэтому используем в основном авиатранспорт", - говорится в сообщении. При подготовке рейса возникли трудности с поиском транспортных агентов в бакинском аэропорту, однако все вопросы были оперативно решены, и животные благополучно прибыли в Новосибирск с соблюдением всех требований безопасности.

О зоопарке

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило - один из крупнейших зоопарков России. Занимает площадь 65 га, в нем содержится около 11 тыс. особей 803 видов. Более 350 видов занесены в Международную красную книгу. Около 180 видов внесено в Красную книгу России и региональные Красные книги. На 110 видов ведутся международные племенные книги.