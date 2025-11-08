В Москве временно закрыли для речного электротранспорта причал "Новоспасский"

Электросуда продолжат курсировать в направлении причала "Дербеневская набережная"

Москва, 8 ноября. /ТАСС/. Причал №3 маршрута регулярного речного электротранспорта "Новоспасский" временно не работает, сообщил департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

"Причал 3 маршрута регулярного речного электротранспорта "Новоспасский" временно не работает" - говорится в сообщении.

Уточняется, что электросуда продолжат курсировать в направлении причала "Дербеневская набережная".

Причал "Новоспасский" находится на Краснохолмской набережной у Новоспасского моста, на левом берегу Москвы-реки.

Днем 8 ноября специалисты ГКУ "Организатор перевозок" сообщили ТАСС, что выясняют причину возгорания на городском электросудне "Чечера" на причале "Новоспасский". По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Сотрудниками ГКУ "Организатор перевозок" и первозчиком - ОАО "Водоходъ. Пассажирский порт" устанавливаются причины произошедшего.

В результате происшествия никто не пострадал.

Проверка прокуратуры

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре ТАСС сообщили, что по факту задымления на борту речного трамвая начата проверка. "Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организовала проверку исполнения законодательства о безопасности плавания. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования", - сказали в ведомстве.

По данным транспортной прокуратуры, в аккумуляторном отсеке речного трамвая "Чечера", который находился на зарядке, произошло короткое замыкание в аккумуляторной батарее, что привело к задымлению. В прокуратуре подчеркнули, что пассажиров на борту не было.