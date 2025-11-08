Программа Маргариты Симоньян "ЧТД" заменит "Международную пилораму" Кеосаяна

Режиссер умер 26 сентября после продолжительного нахождения в коме из-за проблем с сердцем

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Программа главного редактора RT Маргариты Симоньян "ЧТД" будет выходить вместо "Международной пилорамы", которую вел ее муж, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян. Об этом Симоньян сообщила в своем Telegram-канале.

"40 дней прошло с тех пор, как ушел Тигран, и я возобновляю выпуски своей программы "ЧТД", которая выходит вместо его 'Международной пилорамы" - написала она.

26 сентября российский режиссер и телеведущий Кеосаян умер после продолжительного нахождения в коме в связи с проблемами с сердцем.