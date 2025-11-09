В РАН предположили, что афтершоки на Камчатке не превысят магнитуду 6,5

Афтершоковый процесс развивается неравномерно, отметили в учреждении

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Магнитуда афтершоков после мощного землетрясения 30 июля на Камчатке, вероятнее всего, не превысит 6,5. В настоящий момент афтершоковый процесс развивается неравномерно, фиксируются всплески и затишья, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Афтершоковый процесс после 30 июля продолжается по типичному сценарию. Он развивается неравномерно, для него характерны периоды всплесков и локального затишья. При этом, вероятнее всего, магнитуда следующих сейсмособытий не превысит 6,5", - рассказали в учреждении.

Там добавили, что в настоящий момент ученые фиксируют активизацию геологической структуры в районе Авачинского залива. С этим связаны возросшее количество сейсмособытий на Камчатке в начале ноября, интенсивность которых доходит до 5 баллов.