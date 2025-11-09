В Британии сожгли чучело Стармера в Ночь Гая Фокса

На груди у 11-метрового бумажного премьера висел значок с надписью "Стармер - вредитель для фермеров", пишет газета The Daily Mail

Редакция сайта ТАСС

© Carl Court/ Getty Images

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Жители города Эденбридж (графство Кент) на юго-востоке Англии сожгли бумажную 11-метровую фигуру, изображающую премьер-министра Великобритании Кира Стармера, по случаю празднования Ночи Гая Фокса. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

Читайте также

Чуда не произошло: почему рейтинги британского премьера все ниже и при чем здесь Россия

Отмечается, что Стармер был изображен в шляпе Фокса и со множеством деталей, указывающих на резонансные моменты его премьерства. Так, на груди у бумажного премьера висел значок с надписью "Стармер - вредитель для фермеров" (отсылка к введенному Лейбористской партией налогу на наследство на сельскохозяйственные угодья). Со шляпы свисали сосиски, напоминая об оговорке политика, когда он назвал израильских заложников (hostages) сосисками (sausages).

Кроме того, глава правительства ногой опирался на электрический обогреватель (намек на отмену топливных выплат в зимний период для большей части пенсионеров ради экономии бюджетных средств). За ремень было вложено изображение цифрового удостоверения личности, которое он пообещал ввести в ближайшие годы.

Традиционно в Ночь Гая Фокса в Великобритании отмечают провал Порохового заговора, целью которого было убийство короля Якова I (1566-1625). Масштабные празднования в связи с этим событием, произошедшим 5 ноября 1605 года, зачастую проводятся в ближайшую к дате субботу. Ранее на неделе фигуру Стармера также сожгли в городе Льюис (графство Восточный Сассекс) на юго-востоке Англии.