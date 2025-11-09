Мамдани: полиция Нью-Йорка не будет помогать миграционной службе США

Избранный мэр считает, что агенты Службы иммиграционного и таможенного контроля "будут пытаться терроризировать жителей всех пяти" городских округов

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Одержавший победу на выборах мэра Нью-Йорка демократ Зохран Мамдани заявил, что полиция мегаполиса не будет сотрудничать со Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

"При мне полиция Нью-Йорка и дальше не будет оказывать содействие ICE, когда [ее агенты] будут пытаться терроризировать жителей всех пяти округов Нью-Йорка", - сказал он телеканалу Spectrum News.

Выборы мэра Нью-Йорка состоялись 4 ноября. Одержавший на них победу Мамдани, выступая перед сторонниками в тот же день, пообещал, что при нем мегаполис "останется городом иммигрантов, построенным иммигрантами, движимым иммигрантами и теперь возглавляемым иммигрантом". Мамдани также сообщил, что будет приведен к присяге в качестве мэра Нью-Йорка 1 января 2026 года. Сейчас город возглавляет Эрик Адамс, изначально он претендовал на переизбрание как независимый кандидат, однако в сентябре объявил о выходе из предвыборной гонки.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Американский лидер неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики и отмечал, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.