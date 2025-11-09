В Кольцово создадут медгородок на базе зданий центра "Вектор"

Медгородок планируют передать муниципалитету после 2027 года

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Медицинский городок планируют создать в наукограде Кольцово под Новосибирском на базе зданий Государственного научного центра (ГНЦ) вирусологии "Вектор", которые передадут муниципалитету после 2027 года. Вместе с новым стационаром медгородок станет многопрофильным медицинским центром, сообщил ТАСС мэр Кольцово Николай Красников.

"По генеральному плану договорились, что микрорайон АБК (административно-бытовой комплекс), где сейчас находятся административные здания "Вектора" и больница, после их переезда будет специализироваться на медицинском направлении. Медгородок вместе со стационаром, который планируем построить рядом, будет образовывать многопрофильный медицинский центр", - сказал он. Стационар на 350 человек, которого ранее не было в Кольцово, планируется реализовать в рамках масштабной программы развития социальной инфраструктуры наукограда.

По словам Красникова, передача помещений начнется после 2027 года, когда "Вектор" завершит строительство 30-го корпуса на основной площадке и переедет из административных зданий. "Прежде всего корпус должен быть построен, а затем здания освободят. Поэтому к сроку 2027 года можно добавить еще 2-3 года", - уточнил мэр.

Красников отметил, что в новом медицинском центре будут оказываться услуги не только для жителей Кольцово, но и для всей Новосибирской области.

Центр "Вектор" основан в 1974 году. Фундаментальные исследования ученых центра охватывают области эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии, генной инженерии и биологической безопасности. "Вектор" стал одним из первых в России, кто разработал и наладил производство тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции и гепатита. В октябре 2023 года мэр Кольцово Николай Красников сообщил, что часть зданий центра будет передана муниципалитету к 2027 году для использования под медицинские нужды.