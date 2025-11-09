Юрист назвал условия для лишения прав за пьяную езду на электросамокате

Водитель самоката должен иметь водительское удостоверение на право управления им, подчеркнул Леонид Ольшанский

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Водителя электросамоката мощностью до 0,25 кВт можно будет лишить прав за нетрезвое вождение лишь при наличии таких удостоверений, которые пока не предусмотрены, и после установления факта опьянения в результате экспертизы. Об этом ТАСС сообщил почетный адвокат РФ, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.

"Первое - алкогольное опьянение должно быть доказано <...> в результате экспертизы. Второе - водитель самоката должен иметь водительское удостоверение на право управления им. Но сегодня никто из водителей электросамокатов подобных удостоверений не имеет", - сказал он, отвечая на вопрос, в каких случаях может быть законным лишение прав за езду на электросамокатах в нетрезвом виде.

Ольшанский подчеркнул, что если водитель электросамоката имеет удостоверение на право управления мотоциклом или легковым автомобилем, то он его предъявлять не должен. "Поэтому вопрос надо дорабатывать", - отметил он.

В настоящее время электросамокаты не относятся к механическим видам транспорта, они являются средствами индивидуальной мобильности, которые не требуют получения водительских прав и оформления страховки.

За езду на электросамокате в состоянии опьянения предусматривается ответственность по ч. 3. ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения), которая предусматривает штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. При этом Верховный суд РФ постановил, что можно лишить водительских прав за управление в нетрезвом виде электросамокатом, мощность которого превышает 0,25 кВт. Такие электросамокаты приравниваются к мопедам, для управления которыми требуются права категории "М". Нетрезвое вождение таких устройств влечет за собой те же санкции, что и для автомобилистов, включая лишение водительского удостоверения всех категорий.