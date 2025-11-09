В Москве и Новосибирске снимут эпизод американского шоу "From Scratch"

Создателем и ведущим проекта является Дэвид Москоу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Эпизод седьмого сезона американского кулинарного шоу "From Scratch" ("С нуля") снимут в Москве и Новосибирске. Об этом сообщил ТАСС американский кинопродюсер Стивен Мао.

"В 2026 году мы планируем снимать здесь несколько новых проектов. Первый - эпизод седьмого сезона кулинарного шоу "From Scratch", создателем и ведущим которого является Дэвид Москоу. Так совпало, что его фамилия действительно переводится на русский как "Москва", - рассказал Мао.

По его словам, в каждом выпуске ведущий посещает рестораны разных стран, работает с шеф-поварами и создает с ними уникальное меню. "Это очень популярное в Америке телешоу, недавно я узнал, что рекламный щит седьмого сезона появится на Таймс-Сквер в Нью-Йорке", - отметил продюсер.

Мао добавил, что съемки российского эпизода планируется провести в Москве и Новосибирске, в ресторане "СибирьСибирь". "Мы планируем снять один эпизод "С нуля" в Москве и Новосибирске, в ресторане "СибирьСибирь". Это будет проект совместного американо-российского производства", - уточнил он. Мао добавил, что ассоциированным продюсером эпизода выступит народный артист РФ Евгений Герасимов.