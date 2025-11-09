Эксперт Кулишенко рассказала, кто должен руководить Всероссийской школьной лигой

В состав руководства должны входить представители министерства просвещения, министерства спорта, члены профессионального сообщества, считает декан факультета физической культуры и спорта Государственного университета просвещения

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Представители министерства просвещения РФ, министерства спорта РФ, члены профессионального сообщества должны входить в состав руководства Всероссийской школьной лиги. Об этом ТАСС сообщила кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета физической культуры и спорта Государственного университета просвещения Ирина Кулишенко.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил создать Всероссийскую школьную лигу, которая бы могла объединять проведение спортивных мероприятий и состязаний.

"В состав руководства Всероссийской школьной лиги должны входить представители Министерства просвещения, Министерства спорта, представители профессионального сообщества, в том числе учителя физической культуры, а подведомственными органами могут стать региональные школьные лиги, объединяющие городские и сельские спортивные лиги, включающие в себя сеть школьных спортивных клубов конкретных общеобразовательных организаций", - сказала она.

Эксперт также отметила, что процесс создания школьной лиги будет зависеть от множества факторов, включая организационные мероприятия, финансирование, привлечение участников и проведение мероприятий.

По словам Кулишенко, всероссийская школьная лига будет способствовать привлечению детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формированию здорового образа жизни, развитию массового спорта, а основными задачами может стать создание условий для регулярного занятия спортом, популяризации физической активности и формирования положительного имиджа здорового образа жизни среди подрастающего поколения.