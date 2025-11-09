Парк поездов "Иволга 4.0" на Ярославском направлении увеличат до 15 составов

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что обновление подвижного состава является ключевым этапом большой программы по улучшению интенсивности движения

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. До конца 2025 года на Ярославском направлении железной дороги число современных поездов "Иволга 4.0" достигнет 15 составов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Продолжаем масштабный переход этого направления на поезда нового поколения совместно с перевозчиком ЦППК и коллегами из РЖД. Первые "Иволги 4.0" вышли на маршруты уже в этом году. Всего до 2030 года закупим 92 новых состава", - написал он в своем канале в Max.

По словам мэра, для контроля технического состояния поездов в Пушкине открылось новое подразделение Тверского вагоностроительного завода, где проводится диагностика и регламентные работы.

Мэр подчеркнул, что обновление подвижного состава - ключевой этап большой программы по улучшению интенсивности движения на Ярославском направлении. Так, за последние годы совместно с РЖД были построены дополнительные пути от Москвы до Пушкино и создан транспортный узел в Ростокине, что позволило сократить время ожидания поездов на треть и повысить комфорт поездок для пассажиров.