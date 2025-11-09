Временный управляющий "Электросетями Армении": компания лишится лицензии

Романос Петросян заявил, что за 3,5 месяца выявил 10 причин, чтобы принять такое решение

ЕРЕВАН, 9 ноября. /ТАСС/. Назначенный армянскими властями временный управляющий "Электрическими сетями Армении" Романос Петросян считает, что регулятор лишит лицензии компанию арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна.

"У меня есть внутренняя уверенность, что регулятор лишит компанию лицензии, поскольку за эти три с половиной месяца я выявил 10 причин, чтобы принять такое решение", - заявил он на брифинге, добавив, что основной причиной является "недоверие к финансовым отчетам".

До 18 ноября Комиссия по регулированию общественных услуг Армении должна принять решение о деятельности компании. Премьер-министр Никол Пашинян уже анонсировал, что компания "Электрические сети Армении" должна "служить народу".

Если регулятор решит отозвать лицензию, то после этого "Электрические сети" или национализируют, или продадут другим инвесторам.

В июле Стокгольмский арбитраж принял решение запретить правительству Армении забирать компанию у владельца и назначать там временного управляющего. Кабмин Армении, по сути, решил не выполнять решение суда.