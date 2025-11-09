Иноагента Чирикову через суд выселили из квартиры члены ее семьи

Длительное время общественница в квартире не проживала и не пыталась в нее заселиться, не оплачивала ЖКУ, а также не поддерживала отношения с родителями и братом

Евгения Чирикова © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Московский городской суд удовлетворил гражданский иск к общественнице Евгении Чириковой (признана в РФ иноагентом) о выселении ее из квартиры в Москве, который подали ее брат Дмитрий Чириков, ее отец Сергей Чириков и мать Юлия Чирикова. Об этом сказано в судебном документе, с которым ознакомился ТАСС.

"Исковые требования к Евгении Чириковой о признании утратившей право пользования жилым помещением удовлетворить. Признать Евгению Чирикову утратившей право пользования жилым помещением (квартирой)", - сказано в документе.

Согласно этому документу, Евгения Чирикова в 2018 году через договор дарения передала право собственности на свою долю в квартире своему брату Дмитрию Чирикову. Длительное время она в квартире не проживала и не пыталась в нее заселиться, не оплачивала ЖКУ, а также не поддерживает отношения с родителями и братом.

В 2024 году в отношении Евгении Чириковой было возбуждено дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), ей заочно предъявлено обвинение. Она объявлена в международный розыск. Чириковой также заочно предъявлено обвинение по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, она объявлена в федеральный розыск.

Минюст России 19 января 2024 включил Чирикову в реестр иноагентов. В ведомстве отметили, что она участвовала в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, выступала против проведения специальной военной операции на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике. В настоящее время она проживает за пределами России.