Володин считает верными выводы ИИ о правилах долголетия

Председатель Госдумы также напомнил о необходимости прислушиваться к сигналам организма и вести активный образ жизни без фанатизма

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Выводы искусственного интеллекта (ИИ) о факторах долголетия, согласно которым главным условием продолжительной жизни является низкий уровень хронического стресса, верны, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Главный вывод ИИ: вы не проживете 140 лет, если живете чужую жизнь. Можно делать все "правильно": спорт, диета, витамины. Но если каждое утро просыпаетесь с мыслью "опять этот день" - вы медленно умираете. Долголетие - это результат настоящей, полной жизни здесь и сейчас, в которой хочется жить. Знаете, со многими выводами ИИ можно согласиться", - написал Володин в своем канале в Max.

По его словам, анализ, проведенный с использованием технологий ИИ, показал, что главным фактором долгой жизни является низкий уровень хронического стресса, тогда как питание, физическая активность и наследственность имеют второстепенное значение. "ИИ объяснил: хронический стресс - это не нервная работа и не финансовые проблемы. Это внутренний конфликт между тем, кто вы есть, и тем, кем пытаетесь казаться. Если вы живете не своей жизнью - организм находится в круглосуточном режиме напряжения. В этом случае кортизол разрушает все: сосуды, иммунитет, мозг", - отметил он.

В числе ключевых принципов долголетия, названных ИИ и приведенных председателем Госдумы, - жизнь в гармонии с собой, отказ от внутреннего сопротивления, отказ от откладывания жизни, поддержка качественных социальных связей и наличие жизненной цели.

Володин также напомнил о необходимости прислушиваться к сигналам организма и вести активный образ жизни без фанатизма. "ИИ показал: долгожители не ходят в спортзал. Они просто много ходят пешком, работают в саду, поднимаются по лестницам. Движение встроено в их жизнь, а не выделено в час тренировки", - отметил он.

Кроме того, председатель Госдумы подчеркнул, что одержимость здоровым образом жизни может быть вредной, так как повышает уровень стресса. Основной вывод ИИ, по его словам, заключается в том, что долголетие достигается через настоящую, полноценную жизнь без внутренних противоречий и хронического стресса.