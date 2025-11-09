В Таганроге большинство жителей подключили к электроснабжению после аварии

Специалисты прикладывают усилия для оперативного завершения работ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Специалисты подключили к электроснабжению по резервным схемам большинство потребителей, оказавшихся в зоне локального технологического нарушения в Таганроге Ростовской области. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Она написала, что специалисты ростовского филиала "Россети Юг" продолжают восстанавливать электроснабжение небольшой части потребителей Таганрога. Уже восстановлено электроснабжение большей части потребителей, которые попали в зону локального технологического нарушения, по резервным схемам электроснабжения.

Камбулова подчеркнула, что аварийные бригады прикладывают все усилия для оперативного завершения работ.