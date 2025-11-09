CNN: в сети распространилось фото со "спящим" Трампом

Помощник пресс-секретаря Белого дома Тейлор Рождерс заявил, что президент США не спал, а на самом деле выступал на протяжении мероприятия

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. В социальных сетях распространяется фотография президента США Дональда Трампа, на которой его глаза закрыты. Снимок сделан во время мероприятия в Белом доме 6 ноября, сообщает телекомпания CNN.

Американский лидер время от времени закрывал глаза, тер их, а иногда с трудом сохранял веки открытыми, уточняет телекомпания. По выражению лица президента можно предположить, что в какой-то момент он заснул.

Помощник пресс-секретаря Белого дома Тейлор Рождерс заявил CNN, что Трамп "не спал, на самом деле он выступал на протяжении мероприятия и ответил на большое количество вопросов СМИ".

Отмечается, что за день до встречи в Белом доме Трамп выступал в Майами, а ранее совершил турне по странам Азии, что могло привести к его усталости.