В трех регионах УрФО ожидают сильный снег и ветер 10 ноября

Для предотвращения гололеда на федеральных трассах ведется превентивная обработка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют сильный снег и ветер с порывами до 22 м/с в трех регионах Уральского федерального округа (УрФО) 10 ноября. Об этом сообщается в приложении МЧС.

"Экстренная информация РСЧС: 10 ноября 2025 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер юго-восточный, восточный 7-12 м/с, днем в Ямальском и по северо-западу Тазовского районов порывы 17-22 м/с", - сказано в сообщении.

В свою очередь в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 10 ноября прогнозируются сильный снег, ветер с порывами 15-18 м/с. В Тюменской области прогнозируется ветер 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. Как отметили в Информационном центре правительства Тюменской области, для предотвращения гололеда на федеральных трассах ведется превентивная обработка, дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве.