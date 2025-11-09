В МВД напомнили, какие реквизиты банковских карт нельзя сообщать третьим лицам

Для перевода средств достаточно указать всего три параметра

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Мошенники чаще всего получают доступ к чужим деньгам не из-за взлома банковских систем, а потому, что человек сам сообщает злоумышленникам нужные им данные. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, напомнив ряд правил по предоставлению реквизитов банковской карты.

Так, для перевода средств можно указывать только номер банковской карты (16 цифр на лицевой стороне), номер расчетного счета (к которому привязана карта, 20 цифр) или номер телефона, связанный с картой, и название банка - при переводах через Систему быстрых платежей (СБП).

Категорически запрещено передавать третьим лицам три цифры на обороте карты (CVV или CVC), пин-код, пароли и коды из банковских уведомлений, а также сообщать срок действия карты. Эти данные используются для подтверждения операций и могут дать злоумышленникам прямой доступ к счету.