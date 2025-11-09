УМВД в Поморье наградило студентов техникума, остановивших нападавшего с ножом

Также благодарственное письмо вручили сотруднице компании сотовой связи, она неоднократно останавливала жителей региона, собиравшихся перевести денежные средства телефонным мошенникам

АРХАНГЕЛЬСК, 9 ноября. /ТАСС/. Начальник УМВД России по Архангельску Павел Казанцев вручил почетные грамоты студентам, которые помогли задержать бывшего учащегося Архангельского техникума строительства и экономики, который напал на преподавателей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

"Начальник УМВД России по городу Архангельску Павел Казанцев вручил почетные грамоты регионального УМВД пяти жителям столицы Поморья, не оставшимся в стороне от чужой беды. За отвагу при задержании злоумышленника награждены четверо студентов Архангельского техникума строительства и экономики - Артем Корепанов, Виталий Гандюк, Иван Роговский и Михаил Кустышев", - указано в сообщении.

Бывший студент техникума строительства и городского хозяйства Артемий Корюков 29 сентября ранил в этом учебном заведении преподавательницу русского языка и литературы и социального педагога.

По словам Корепанова, в тот день он услышал женский крик, а после увидел, как за парнем с ножом бегут два студента - Иван Роговский и Михаил Кустышев. Поняв, что произошло что-то серьезное, Артем вместе со своим товарищем Виталием Гандюком бросился на улицу. Юноши остановили злоумышленника и привели его в техникум, где передали прибывшим сотрудникам полиции.

Благодарственное письмо Казанцев вручил сотруднице компании сотовой связи Кристине Мальцевой. Она неоднократно останавливала жителей региона, собиравшихся перевести денежные средства телефонным мошенникам.