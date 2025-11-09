В регионах Сибири объявили штормовые предупреждения

Ожидается сильный ветер до 25 м/с и резкое похолодание

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Штормовые предупреждения объявлены в ряде регионов Сибири на 10 ноября из-за снегопада, метелей и гололеда. Ожидается сильный ветер до 25 м/с и резкое похолодание - в северных районах температура может опуститься до минус 32 градусов Цельсия, сообщили в региональных управлениях по мониторингу окружающей среды.

В Томской области 10 ноября местами сохранится умеренный и мокрый снег, гололед, ожидается ухудшение видимости в осадках, отмечается в прогнозе томского ЦГМС. Ожидается резкое похолодание на большей части территории, на дорогах местами сильная гололедица.

По данным Гидрометцентра, сильный ветер с метелями прогнозируется в Алтайском крае, Республике Алтай, Кемеровской, Омской и Иркутской областях, а также в отдельных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы. Особенно неблагоприятные условия ожидаются в Алтайском крае и Республике Алтай: снег, метели и гололедные явления. Ветер усилится до 25 м/с, на дорогах прогнозируются заносы и сильная гололедица. В Кемеровской области ожидается штормовой ветер до 23 м/с со снегопадами и метелями.

В Красноярском крае и Хакасии прогнозируется облачная погода с мокрым снегом и порывы ветра до 22 м/с, в горах южных районов местами сильный снег, указывается в прогнозе Западно-Сибирского УГМС.

В Новосибирской области температура ночью опустится до минус 19 градусов, в Омской - до минус 21 градуса при ветре до 17 м/с. В Иркутской области на дорогах прогнозируется снежный накат и гололедица, в северных районах температура может достичь минус 32 градусов.