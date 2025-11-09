В ДНР разрабатывают бюджет с двумя вариантами водоснабжения региона

Региональные власти регулярно консультируются с Минстроем РФ, сообщил глава республики Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) разрабатывают проект регионального бюджета с учетом двух вариантов решения проблемы с водоснабжением, в том числе за счет прокладки второй линии водовода из Дона. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Мы даже бюджет наш сейчас просчитываем, исходя из двух вариаций - со второй ниткой водовода и без второй нитки водовода, скажем так, с альтернативными способами водообеспечения до того момента, пока не будет освобожден и восстановлен канал Северский Донец - Донбасс", - сказал он в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.

Пушилин подчеркнул, что региональные власти регулярно консультируются с Минстроем РФ, чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант водоснабжения ДНР.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля было объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу воды раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.