Патриарх Кирилл заявил о приоритете поддержки приемных семей со стороны РПЦ

По его словам, "при синодальном отделе действует Центр по вопросам семейного устройства и церковного поведения о детях, а в епархиях работают клирики, ответственные за кормление приемных семей"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о приоритете поддержки семей с приемными детьми со стороны Русской православной церкви, рассказав о совершаемой в настоящий момент церковной помощи. Об этом он сообщил на проходящем в воскресенье в зале церковных соборов храма Христа Спасителя XII Общецерковном съезде Русской православной церкви по социальному служению.

"Количество детских домов в России значительно уменьшилось, большинство детей-сирот сегодня находятся в семьях, поэтому вопрос о создании новых детских домов и приютов в каком-то смысле потерял свою актуальность. Конечно, там, где еще остается актуальность, нужно сделать все для того, чтобы решить проблемы, но, на мой взгляд, целесообразно перенаправить усилия на поддержку приемных семей", - сказал предстоятель Русской православной церкви в своем приветственном слове участникам съезда.

Он отметил, что приемным семьям требуется системная помощь во избежание трагических ситуаций, когда дети-сироты возвращаются в детские дома из-за сложностей в выстраивании отношений с приемными родителями. "И многое делается", - добавил патриарх.

Предстоятель Русской православной церкви рассказал о текущей церковной помощи в этой области. "На данный момент при синодальном отделе (по благотворительности - прим. ТАСС) действует Центр по вопросам семейного устройства и церковного поведения о детях, а в епархиях работают клирики, ответственные за кормление приемных семей", - заключил он.

Общецерковный съезд по социальному служению - крупнейший форум Русской православной церкви в сфере благотворительности - проходит в Москве 8-11 ноября под руководством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Главной темой форума является помощь вернувшимся с фронта и их семьям и организация социальных добровольческих служб. Также будет обсуждаться помощь бездомным, зависимым и людям с инвалидностью, "особое внимание уделят служению священников, сестер милосердия и церковных добровольцев в больницах и госпиталях".