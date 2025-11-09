Участник СВО из Дагестана получил звание Героя России

Курабек Караев отмечен двумя орденами Мужества, медалью "За храбрость" и именным оружием, отметил глава региона Сергей Меликов

МАХАЧКАЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Уроженец Дербентского района Дагестана Курабек Караев стал Героем России, сообщил глава региона Сергей Меликов.

"У Дагестана еще один Герой России - им стал полковник Курабек Караев. Наш 17-й земляк, удостоенный этого высокого звания, родом из Дербентского района. Он еще в школьные годы твердо решил связать жизнь с военной службой. С 2011 года в строю", - написал Меликов.

По его словам, дагестанец неоднократно проявлял мужество и решительность, отмечен двумя орденами Мужества, медалью "За храбрость" и именным оружием.

"В зону СВО прибыл в первые же дни в звании майора, досрочно получил звание подполковника и полковника, что говорит о его исключительных качествах. За выдающийся профессионализм, силу характера и верность отечеству наш земляк дослужился до должности командира мотострелковой бригады, которая выполняет важнейшие задачи на самых сложных направлениях. Под его руководством бригада вела активные штурмовые действия, и благодаря грамотному командованию и применению современных тактических решений были освобождены несколько населенных пунктов", - добавил Меликов.