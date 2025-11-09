В Москве Скотт Риттер презентовал книгу "Дорога в ад" об опасности ядерной войны

Презентация прошла в малом зале Центрального дома литераторов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер презентовал в Москве книгу "Дорога в ад", которая посвящена опасности ядерной войны. Презентация прошла в малом зале Центрального дома литераторов, передает корреспондент ТАСС.

В своей книге Риттер рассмотрел предпосылки возникновения конфликтов, изучил опасность ядерного оружия и проанализировал масштабы последствий ошибок, совершаемых мировыми лидерами. Книга представляет собой аналитику и личный опыт автора и помогает понять механизмы устройства международной безопасности и оценить риски начала новых конфликтов.

"Дорога в ад" - третья часть трилогии, посвященной опасности ядерной войны и необходимости контроля над вооружениями. В трилогию также входят книги "Король-скорпионов: суицидальное увлечение Америки ядерным оружием. От Рузвельта до Трампа", а также "Гонка разоружения".