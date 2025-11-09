В горах Чечни откроют лестницу к пещере протяженностью 306 м

ГРОЗНЫЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Строительство лестницы протяженностью 306 м к уникальной пещере с природным родником в горном Веденском районе Чечни планируют завершить до конца года. Об этом ТАСС сообщил глава района Турпал-Али Абдулазизов.

"Строительные работы находятся на финальной стадии - подрядчики завершают последние этапы. Лестница протяженностью 306 метров, состоящая из 1 000 ступеней, ведет к пещере, внутри которой расположен природный родник", - отметил он.

Проект реализуется при финансовой поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

"Ожидается, что появление новой достопримечательности в Веденском районе будет способствовать развитию внутреннего туризма, привлечению гостей в регион и повышению интереса к природным и культурным богатствам Чеченской Республики. В последние годы у нас наблюдается стабильный рост числа туристов", - рассказал глава района.

Он отметил, что в рамках программы социально-экономического развития горных территорий региона в Веденском районе запланировано 156 инвестиционных проектов на общую сумму 1 млрд 495 млн рублей с созданием 848 рабочих мест. Кроме того, уже реализовано 70 проектов на 767 млн рублей и создано 334 рабочих места.