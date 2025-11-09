Во время интервью Зеленского Guardian в Мариинском дворце выключился свет

Более двух суток в регионах Украины, в том числе в Киеве, действуют аварийные или почасовые отключения электричества

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Электричество пропало в Мариинском дворце в Киеве в тот момент, когда журналист издания The Guardian брал интервью у Владимира Зеленского. Соответствующее видео распространили украинские СМИ, в частности агентство РБК-Украина.

На записи видно, как в зале, где проходит интервью, гаснет свет и Зеленский и журналист начинают недоуменно оглядываться по сторонам.

Уже более двух суток во многих регионах Украины, в том числе в Киеве, действуют либо аварийные, либо почасовые отключения света. Отключения будут применяться и в течение следующих суток.

Накануне украинский энергохолдинг "ДТЭК" проинформировал, что одна из его ТЭС получила серьезные повреждения. В свою очередь государственная компания "Центрэнерго" сообщила о полной остановке работы всех государственных ТЭС страны и о нулевой генерации электроэнергии.