Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Президент России поблагодарил руководство и личный состав МВД, гражданский персонал ведомства за добросовестную службу, мужество и профессионализм

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил полицейских и ветеранов МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел, который отмечается в России 10 ноября.

"Друзья, поздравляю личный состав и гражданский персонал, ветеранов МВД с праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел", - обратился Путин с поздравлением в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.

По словам главы государства, сегодня страна чествует людей, которые выбрали для себя ответственную и трудную службу, кто честно, порой с риском для жизни, выполняет свой служебный и гражданский долг, бескомпромиссно борется с преступностью, насилием, произволом.

"Кто и в этот праздничный день несет службу на своем рабочем месте, на дежурстве, в усилении, на посту охраняет покой и безопасность наших граждан", - указал президент.

Глава государства поблагодарил руководство и личный состав МВД, гражданский персонал ведомства за добросовестную службу, мужество и профессионализм.

"Убежден, что вы и впредь будете достойно выполнять поставленные задачи. Еще раз поздравляю всех с праздником. Желаю новых успехов, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким", - резюмировал Путин.

О празднике

10 ноября в России ежегодно отмечается профессиональный праздник - День сотрудника органов внутренних дел РФ (неофициальное название - День полиции). Дата установлена указом занимавшего тогда пост президента РФ Дмитрия Медведева от 13 октября 2011 года.

В советский период с 1962 по 1991 год 10 ноября отмечался День советской милиции, в постсоветской России с 1992 по 2011 год - День российской милиции.