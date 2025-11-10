Дальневосточного леопарда зафиксировали в северной точке Приморья

Это первая подобная фиксация животного за минувшие 50 лет, сообщили в пресс-службе дирекции заповедника "Земля леопарда"

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали появление дальневосточного леопарда в заказнике "Черные скалы" в Дальнегорском округе Приморья. Это первая фиксация леопарда в максимально северной точке края за минувшие 50 лет, сообщили в пресс-службе дирекции заповедника "Земля леопарда".

"Дальневосточный леопард Leo 260M отмечен на максимально северной точке Приморского края впервые за 50 лет. Уникальное видео получено в заказнике "Черные скалы" Дальнегорского муниципального округа - в 400 км от ядра популяции в нацпарке "Земля леопарда", - говорится в сообщении.

Леопард пометил территорию, тем самым обозначив самую дальнюю северо-восточную фиксацию леопардов. По последним данным, животное уже переместилось южнее - в Ольгинский округ, но полученная запись впервые подтверждает нахождение дальневосточного леопарда в настолько отдаленных северных районах на востоке региона.

"Точка фиксации в заказнике "Черные скалы" стала самой северной и самой восточной для всех леопардов в мире, символизируя постепенное возвращение вида в утраченные места", - отметили в пресс-службе.

Leo 260M - первый в мире представитель подвида, успешно возвращенный в дикую природу после реабилитации.

Дальневосточный леопард занесен в Красную книгу России и Красный список Всемирного союза охраны природы. Благодаря многолетним усилиям по сохранению, в том числе созданию национального парка "Земля леопарда", численность этих животных за последние десятилетия выросла втрое и превышает 120 особей.