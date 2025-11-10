На Камчатке объявили лавинную опасность

Она продлится до 13 ноября

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Повышенная опасность схода снежных лавин объявлена на Камчатке до 13 ноября. Об этом ТАСС сообщили в Камчатском региональном противолавинном центре.

"В период с 00:00 11 ноября (15:00 мск 10 ноября) по 13 ноября включительно по горным территориям Елизовского района (особенно бассейна реки Паратунка), Мильковского, Быстринского, Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский, Авачинский, Ключевской группы вулканов - лавиноопасно", - сообщили в учреждении.

Циклон подошел к берегам Камчатки в ночь на 9 ноября. Он принес в районы края осадки и порывистый ветер.